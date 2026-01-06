Falso elemento de la Guardia Nacional asalta escuela de computación en Tlaxcala

Un hombre que se identificó como elemento de la Guardia Nacional cometió un robo en una escuela de computación e inglés en el centro histórico de Tlaxcala, según reportes oficiales y testimonios de las víctimas.

De acuerdo con las indagatorias preliminares, el sujeto ingresó a las instalaciones del Instituto de Cómputo e Inglés de Oriente ubicado en la avenida Miguel de Lardizábal y Uribe tras decir que era el “capitán Mendoza” de la Guardia Nacional en la entidad. Una vez dentro, amenazó a estudiantes y personal para exigir que le entregaran pertenencias de valor, entre ellas dinero en efectivo y teléfonos celulares, antes de huir a pie con rumbo a la colonia 20 de noviembre.

Las víctimas, que confiaron en la supuesta autoridad debido a la identidad presentada por el falso elemento, alertaron a los servicios de emergencia tras la huida del agresor. Elementos de la Policía Municipal se trasladaron al lugar para iniciar las primeras investigaciones del robo y desplegaron un operativo para localizar al sospechoso, aunque hasta el momento no se ha informado de detenciones.

Fuentes policiales señalaron que el individuo vestía ropa oscura cuando cometió el delito, y que su identificación fraudulenta facilitó el acceso a la escuela antes de perpetrar el atraco. El uso de insignias, grados jerárquicos o uniformes de cuerpos de seguridad sin autorización es un delito según el Código Penal Federal y puede acarrear sanciones de uno a seis años de prisión y multas, además de agravantes si se trata de fuerzas armadas.

El incidente en Tlaxcala expone un modus operandi en el que individuos usan identidades falsas para cometer delitos, aprovechando la confianza en instituciones oficiales. Autoridades recomiendan a la población verificar credenciales oficiales con fotografía y número de placa antes de permitir el acceso de cualquier supuesto agente de seguridad a espacios privados, y en caso de duda contactar a los servicios de emergencia.

La búsqueda del falso elemento continúa, mientras las autoridades recopilan más datos y revisan cámaras de seguridad en la zona para intentar capturar al responsable del robo.

