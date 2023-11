Falta de agua potable, alumbrado público y bacheado; las necesidades de Comondú

La Paz. – A dos años de su gestión, la alcaldesa de Comondú, Iliana Talamantes, reconoció los problemas que aún enfrenta su municipio, entre los cuales destacan el escaso suministro de agua potable, el alumbrado público deficiente y las vialidades en malas condiciones.

Sobre el tema del agua potable, la presidenta municipal expresó que este es más grave en Ciudad Insurgentes. Se espera que para 2024 puedan aplicarse algunas soluciones que beneficien a las familias de la región

“Está Ciudad Inserguentes que tiene un problema importante de desabasto de agua. No hay fuentes de abastecimiento, los pozos que hay en Insurgentes no son suficientes; el agua que les traemos a la gente,. Esa es una tarea pendiente que yo quisiera abordarla entrando el año. Traemos por ahí algunas opciones y algunos proyectos, pero ese tema del agua también es un albur porque buscas y a lo mejor no tiene la calidad o no sale lo suficiente”.