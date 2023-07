Pacientes preocupados por falta de oncólogo en IMSS de La Paz

Un oncólogo recién egresado, es ahora el encargado de atender a casi todos los derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social en Baja California Sur; esto en las instalaciones del IMSS en el municipio de La Paz, ya que los desde los otros municipios los pacientes son trasladados a la capital del estado para ser atendidos en relación al tipo de cáncer y también dependiendo del tratamiento que necesita.

Derivado a la falta de especialistas en esa área, el único encargado es el que atiende entre 5 a 10 minutos a cada derechohabiente; así lo expresa el esposo de una paciente con cáncer de mama, quien ya está desesperado sobre las condiciones deficientes de atención médica que suele recibir su pareja:

“El único oncólogo que queda es el de la 34, pero está bien joven, está bien plebe. Entonces cuando ya se jubiló el de la Clínica 1; le echaron toda la gente que tenía el anterior, los que venían de Los Cabos, Santa Rosalía, todo el estado. Y lo presionaron tanto al plebe, que tronó. Si atiendo 10, dice el plebe, ya me están obligando a que atienda 20; o sea, yo les daba media hora, 20 minutos, ahorita entre cinco o diez minutos. Yo les digo que yo no puedo… Y si renuncia, ¿qué va a pasar?”, -denunciante.

Al respecto, la Coordinadora de Segundo Nivel, una de las encargadas de Oncología en IMSS, la Dra. Rosario Adriana López, detalló que sí tienen un oncólogo médico en la Clínica 34:

Sin embargo, los pacientes expresaron que la única persona especialista de atender a los pacientes, no le es posible tratar con detalle el caso de cada derechohabiente, y los médicos internistas son los que regularmente se encargan de brindar seguimiento a quienes acuden para recuperarse de cáncer. Pero no es suficiente, pues es indispensable un oncólogo:

“Yo llegué y no, que no hay, que no había oncólogo, eso fue el mes antepasado. Entonces, ya subió allá, y no que no tenemos oncólogo […]”, -denunciante anónimo.