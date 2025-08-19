Falta de equipo obliga a suspender cirugía de adolescente con tumor cerebral en BCS

La falta de equipo médico en hospitales de Baja California Sur impidió que Natalia Martínez Castro, una joven de 16 años con diagnóstico de tumor cerebral, recibiera la cirugía que necesitaba en el estado. Ahora, su familia enfrenta la urgencia de trasladarla a Guadalajara y lanzó una campaña en GoFundMe para reunir fondos.

Su hermana, Carolina Martínez, relató que todo inició con fuertes dolores de cabeza. Al principio los médicos los trataron como migrañas, pero en pocos días Natalia presentó confusión y cambios de conducta. Una tomografía confirmó la presencia del tumor.

En Cabo San Lucas, donde vive la familia, no existen especialistas ni infraestructura para este tipo de casos. Por eso, la enviaron a La Paz, donde ya estaba programada una cirugía. Sin embargo, minutos antes de comenzar, los médicos informaron que no tenían el equipo necesario para realizarla.

La única opción es un traslado inmediato a Guadalajara, lo que implica gastos de transporte, hospedaje, alimentación y estudios médicos que la familia no puede cubrir sola.

Tribuna de México consultó al área de Comunicación Social del IMSS para aclarar si Natalia recibe atención bajo el esquema ordinario o mediante IMSS-Bienestar, programa federal que ofrece servicios gratuitos a personas sin seguridad social. La falta de respuesta ha generado dudas, pues ambas instituciones usan el mismo logotipo, lo que confunde a los pacientes.

El caso de Natalia refleja nuevamente las carencias del sistema de salud en Baja California Sur. Pacientes han denunciado la falta de especialistas, medicinas y hasta fallas en infraestructura básica, como hospitales sin aire acondicionado en plena temporada de calor.

