Falta de espacios adecuados obliga al Festival de Cine de Los Cabos a reubicarse

Esta mañana, el Grupo Madrugadores de Los Cabos se reunió con Alejandra Paulín, directora ejecutiva del Festival Internacional de Cine de Los Cabos, quien destacó que el nuevo formato del evento incluirá actividades adicionales para fomentar el cine local y nacional.

En cuanto a los detalles del festival, Paulín mencionó que aún no se ha confirmado la selección de películas ni los actores participantes. La mayoría de las actividades se llevarán a cabo en sedes como Crania, el Hotel El Ganzo, Casa Ballena, el parque botánico Wirikuta y la plaza pública Antonio Mijares, y todas serán de acceso gratuito para el público.

En el caso de Cabo San Lucas, actualmente no existen espacios adecuados para la proyección de películas. El único recinto disponible, el Pabellón Cultural de la República, no cumple con las medidas de seguridad necesarias en este momento.

“Este año nosotros como les comentaba vamos a estar haciendo nuestro programa principal de actividades en San José, vamos a tener todavía sedes en Cabo San Lucas en la plaza Puerto Paraíso, ahí tendremos nuestras actividades. Ahí en las salas de cine tendremos eventos, el cual es un recinto óptimo para un festival de cine. No estamos considerando el Pabellón Cultural, como saben nuestra última edición de 2022, ya no no pudimos utilizar este recinto. Por eso nosotros estamos buscando espacios adecuados justamente para poder proyectar el festival de cine”.

Para esta edición, el Festival Internacional de Cine de Los Cabos ya cuenta con el apoyo del gobierno federal. En cuanto a las autoridades locales, se les está presentando el proyecto con el objetivo de que se involucren y apoyen este evento cultural, que ha ganado reconocimiento a nivel mundial.

“Vamos a platicar para poder obtener estos apoyos, todavía estamos en pláticas. Todavía estamos en ese proceso, espero que si lo logremos porque lo necesitamos, el festival es un proyecto cultural que requiere todos esos apoyos”.

Los nuevos prospectos del cine nacional y local seguirán recibiendo apoyo a través del Fondo Fílmico Gabriel Figueroa, que se enfocará en proyectos de óperas primas en desarrollo, con historias que capturen los espacios mágicos y emblemáticos de la región. Además, el festival ofrecerá un taller impartido por destacados representantes del cine mexicano, dirigido a cineastas locales. La conversación sobre temas relevantes para la industria fílmica continuará a través de paneles de discusión.