Preocupaciones por falta de planificación en construcción de escuela en Cabo San Lucas

Vecinos de la colonia Lomas Del Valle han denunciado las afectaciones viales que ha provocado la construcción de la nueva Escuela Secundaria General Número 8 en Cabo San Lucas. Durante un recorrido realizado por el equipo informativo de CPS Noticias y Tribuna de México, se pudo constatar la ubicación de la obra, a escasos metros de la avenida Nicolás Tamaral, y algunos vecinos expresaron sus molestias debido a los trabajos de construcción.

Los residentes de esta zona afirman que nunca fueron consultados ni informados sobre los trabajos que se llevarían a cabo en la avenida Lomas del Pedregal, en la delegación de Cabo San Lucas. Hasta el día de hoy, esta vía de acceso a la colonia se encuentra en malas condiciones, lo que está causando un congestionamiento vial en la zona. Además, mencionaron que hace unos días tuvieron una emergencia debido a un incendio, y el paso de las unidades de emergencia resultó muy complicado debido a la situación de la vía.

El motivo de la molestia de los vecinos se debe a que la construcción de la nueva escuela secundaria no fue planificada teniendo en cuenta al 100% los impactos negativos que tendría sobre la única vía de acceso a la colonia Lomas del Valle. Juanita Ramírez señaló que aunque reconocen los beneficios que traerá el nuevo plantel educativo para la comunidad, están descontentos porque parece que se está llevando a cabo sin un estudio sólido de la zona y sin considerar adecuadamente las consecuencias para la movilidad y el tráfico en el área.

“La secundaria si es una buena idea que exista educación para los niños, el problema es que no se pensó bien el lugar, en lo personal creo que solo utilizaron el recurso y no se preocuparon por analizar si era funcional para los vecinos, tan solo si los estudiantes que no alcancen lugar en la colonia Chulavista vendrán aquí y como asistirán a la escuela si no existe ni un puente peatonal”.