Faltan protocolos en escuelas de BCS para responder a hechos violentos, alerta asociación de padres

Tras la balacera ocurrida el pasado martes afuera de la secundaria Luis Donaldo Colosio en Ciudad Constitución en el municipio de Comondú —donde una persona perdió la vida—, el presidente de la Sociedad Estatal de Padres de Familia, Óscar Montaño, señaló que en Baja California Sur no existe un protocolo de seguridad para actuar ante este tipo de situaciones, que comprometen la seguridad de estudiantes y comunidades escolares.

“De hecho, nosotros como asociación estatal de padres de familia ya habíamos hecho un pronunciamiento al respecto porque hemos compartido pues experiencias y todo lo que sucede con los otros estados. En algunos estados ya tienen listo este protocolo”.

Aunque el ataque ocurrió fuera del plantel, Montaño consideró urgente que se establezcan lineamientos claros y se capacite al personal educativo para saber cómo responder ante hechos de violencia que puedan poner en riesgo a quienes se encuentran dentro de una escuela.

“Nosotros no estamos acostumbrados a esto y por subsecuente no hay una un protocolo que vaya a dirigir ido a un evento de esta naturaleza, Lo que se debe de hacer por parte de la SEP es capacitar tanto a docentes como directivos de cada plantel y de cada nivel, porque ya hemos tenido casos en otros estados, entonces esta no es la primera vez que tenemos aquí en el estado, Es lamentable lo que sucedió en este evento”.

El representante de la Sociedad Estatal de Padres de Familia dijo que este receso escolar puede ser una oportunidad para que las autoridades trabajen en una estrategia que defina cómo actuar en caso de emergencias de este tipo, con el fin de evitar improvisaciones y proteger a estudiantes, docentes y familias.

