Jueves 15 de Enero, 2026
Fama y poder bajo escrutinio: escándalos sexuales sacuden al mundo del espectáculo

Denuncias por abuso sexual y acoso contra figuras del entretenimiento han reavivado el debate sobre el uso del poder en la industria, visibilizando casos tanto internacionales como mexicanos y el impacto del movimiento #MeToo.
15 enero, 2026
El mundo del espectáculo ha sido sacudido en los últimos años por una serie de escándalos sexuales que han puesto en entredicho el uso del poder y la fama para cometer abusos, muchos de ellos expuestos gracias al impulso del movimiento #MeToo, que incentivó a víctimas a hablar y buscar justicia.

Uno de los casos más comentados en la última semana es el del cantante Julio Iglesias, quien enfrenta una investigación en España por presuntas agresiones sexuales y malos tratos denunciados por dos exempleadas que trabajaron en sus residencias en República Dominicana y Bahamas, en hechos que habrían ocurrido en 2021. Las acusaciones incluyen abuso sexual, control coercitivo y posibles delitos de trata de personas, y la Fiscalía de la Audiencia Nacional ya abrió diligencias preliminares.

Iglesias ha negado públicamente las acusaciones, asegurando que “todo se va a aclarar”, mientras su entorno defiende su inocencia. Autoridades y organizaciones han señalado la importancia de apoyar a las denunciantes y garantizar su protección durante el proceso.

Este escándalo ha tenido repercusiones adicionales, como la posibilidad de que el Gobierno español retire al artista reconocimientos oficiales, y la revisión editorial de una biografía publicada recientemente que narraba su trayectoria sin incluir estos señalamientos.

En México, la lista de famosos vinculados a denuncias por abuso sexual también ha llamado la atención. El cantante Kalimba enfrentó acusaciones hace más de una década y posteriormente otra denuncia más reciente, mientras que figuras como Luis de Llano y Jorge “Coco” Levy han sido señaladas por casos de acoso o abuso, varios de ellos aún en proceso legal o mediático.

Además, casos como el de Héctor Parra y el exintegrante de Garibaldi Ricardo Crespo han tenido consecuencias judiciales, desde procesos penales hasta sentencias, mostrando la diversidad de situaciones en las que artistas han sido responsabilizados por delitos sexuales.

Estos escándalos han trascendido el ámbito de la farándula para generar debates sobre la cultura de impunidad, el uso del poder y las barreras para que las víctimas denuncien. El movimiento #MeToo y otros esfuerzos de visibilización han permitido que muchas historias salgan a la luz, aunque también han enfrentado resistencias y cuestionamientos sobre cómo se procesan y perciben públicamente estos casos.

