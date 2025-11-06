Familia es secuestrada y asesinada en Tamaulipas tras celebrar un ascenso laboral

Una familia fue privada de la libertad y posteriormente asesinada en el estado de Tamaulipas, días después de haber celebrado el ascenso laboral de uno de sus integrantes. El trágico suceso ha conmocionado a la comunidad local y reavivado el temor por la creciente violencia que azota la región.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades, la familia —integrada por una pareja y sus dos hijos— fue interceptada por hombres armados mientras se trasladaban en su vehículo en las inmediaciones del municipio de San Fernando, una de las zonas con mayor presencia del crimen organizado. Testigos señalaron que las víctimas fueron obligadas a descender del automóvil y subidas por la fuerza a otro vehículo.

Tras una intensa búsqueda, los cuerpos fueron hallados días después en una brecha rural, con señales de tortura y disparos de arma de fuego. Las autoridades estatales han iniciado una carpeta de investigación para esclarecer los hechos y determinar si el ataque está relacionado con extorsiones, secuestro o ajustes de cuentas.

Vecinos de la zona informaron que la familia había celebrado recientemente el ascenso laboral del padre, quien trabajaba en una empresa de transporte. Esta información ha alimentado la hipótesis de que el crimen podría estar vinculado a un intento de extorsión o represalia por parte de grupos delictivos que operan en el norte de Tamaulipas.

La Fiscalía General de Justicia del Estado informó que se están analizando videos de cámaras de seguridad, así como rastreos telefónicos, para dar con los responsables. El caso ha generado indignación en redes sociales y reavivado la preocupación por la inseguridad y los secuestros que afectan a civiles en la entidad.