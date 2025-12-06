Familia de Ciudad Constitución denuncia despojo de predio histórico

La familia Higuera, originaria de Ciudad Constitución, acusó públicamente que un terreno que aseguran compró su padre hace medio siglo fue despojado mediante «un contrato de arrendamiento falso» revisado hace cinco años. Según la hija del afectado, el contrato se validó tras una diligencia en la que su padre, analfabeto, habría dicho que la firma “se parecía”, lo que interpretaron como aceptación. Desde entonces se les exige un pago mensual de 50 000 pesos, aunque nunca fueron propietarios.

En 2018, denuncian, las escrituras pasaron a nombre de una tercera persona: identificada como Esperanza N.. También señalan al abogado Raché —quien originalmente los asesoraba para una presunta prescripción positiva— de haber cambiado de bando y favorecer el despojo.

Durante un reciente intento de desalojo, la familia impidió la diligencia alegando que no se encontraban en el predio. El padre, de 76 años y con problemas de salud, sufrió un infarto luego de una visita previa del notario. La hija denuncia presiones y una oferta de 250 000 pesos para devolverles el terreno: “Nos inculcaron un contrato de arrendamiento falso”, afirma.

Ante la situación, la familia exige la intervención de las autoridades estatales —incluyendo al gobernador y fiscal general de Baja California Sur— para revisar las firmas y la validez de los documentos que reclaman les arrebataron su predio. “Queremos justicia para mi papá”, dice la hija, pidiendo la restitución de la propiedad que consideran legítima.

El caso, aseguran, representa no sólo un conflicto familiar, sino un posible fraude respaldado por corrupción, abuso de confianza o complicidades, que lamentablemente se agrava por la vulnerabilidad del propietario y la precariedad del conocimiento legal de la familia.

