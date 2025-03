Familia pierde su vivienda en incendio y solicita apoyo de la ciudadanía en La Paz

Un incendio registrado en la colonia Calafia, este martes 4 de marzo, dejó a una familia sin hogar luego de que las llamas consumieran su vivienda y todas sus pertenencias. El siniestro ocurrió a las 16:50 horas en la calle Kayijit entre Churea y Medesa cuando una lámina desprendida por el viento golpeó la válvula de un tanque de gas, lo que provocó una explosión que rápidamente envolvió la estructura en llamas.



Abel Omar Gómez Quintero, uno de los afectados quien se dedica a la obra y vende verdura, relató cómo sucedieron los hechos y el impacto que tuvo en su familia. Explicó que todo ocurrió en cuestión de segundos, sin darles oportunidad de rescatar sus pertenencias.

“Casualmente acabábamos de llegar. Andábamos trabajando y llegamos a hacer comida. Siempre poníamos una laminita para cubrir el tanque, pero entró una ráfaga de viento, cayó la lámina justo sobre la línea del gas y explotó. No hubo tiempo de nada. En cuanto cayó, se prendió todo”, narró Gómez Quintero.



Gómez Quintero mencionó que en el momento del incendio se encontraban en la casa él, su esposa, su hija y su cuñado, mientras que otros familiares estaban fuera. Describió los intentos que hizo para contener el fuego, sin éxito.

“Salí por una cubeta de agua, pero fue demasiado rápido. El tanque empezó a girar con la lumbre, giraba y giraba, y ya no pudimos hacer nada. Logré sacar a mi esposa y a mi niña, pero no pudimos rescatar nada, todo se quemó […] si nos pueden apoyar con ropa, cobijas, calzado es lo que sí necesitamos pues no nos quedó nada”, señaló Gómez Quintero.