Familiares exigen justicia tras accidente con tres víctimas en San José del Cabo

Este domingo 5 de octubre, alrededor de 50 familiares y amigos se reunieron en la zona conocida como “la Y”, sobre la carretera Transpeninsular, para rendir homenaje a las víctimas del trágico accidente ocurrido el pasado 7 de septiembre, que cobró la vida de tres personas en San José del Cabo.

Durante el acto, los asistentes encendieron velas, colocaron flores y leyeron cartas escritas por los hijos pequeños de las víctimas. También soltaron globos blancos y azules al cielo, colocaron cartulinas y lonas con mensajes de justicia, y por unos minutos cerraron la circulación en la vialidad donde ocurrió el percance.

El homenaje fue dedicado a la memoria de Noemí Mojica, Emmanuel Zepeda y Jorge Godínez, así como para pedir por la recuperación de Rosario y Erick, quienes resultaron heridos.

“Con el corazón destrozado y unidos en el dolor más profundo, nosotros, los familiares de las víctimas de la tragedia ocurrida en septiembre, nos hemos reunido en este lugar que marcó nuestras vidas para siempre. Estamos aquí para honrar la memoria de quienes partieron demasiado pronto”, expresaron durante el acto.

La concentración también respondió a la reciente decisión judicial que permite al presunto responsable del accidente enfrentar el proceso en libertad. Aunque fue vinculado a proceso el 19 de septiembre, el pasado 4 de octubre un juez de control determinó que Jorge “N” podrá continuar su juicio fuera de prisión, con medidas cautelares que le impiden salir del municipio y lo obligan a presentarse periódicamente ante la autoridad.

La resolución judicial provocó indignación entre familiares y habitantes de Los Cabos, quienes consideran que no es proporcional a la gravedad del caso, especialmente al existir presuntos antecedentes de mal comportamiento y enfrentamientos con autoridades por parte del imputado.

Por ello, los manifestantes hicieron un llamado directo al gobernador del estado, Víctor Manuel Castro Cosío, así como a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) y al Tribunal Superior de Justicia, para que se reconsidere la medida y se aplique una sanción ejemplar que incluya la privación de la libertad.

La comunidad de Los Cabos se mantiene atenta al desarrollo del caso y continúa exigiendo justicia para las víctimas de una tragedia que ha conmocionado a toda la región.