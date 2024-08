Familiares de Jazmín convocan a marcha para exigir se reabra su caso

El jueves 29 de agosto en San José del Cabo, se llevará a cabo una manifestación pacífica para exigir a las autoridades justicia y la reanudación de las investigaciones para esclarecer la muerte de Jazmín Esmeralda en el municipio de Los Cabos.

Estas movilizaciones se están realizando porque sus familiares y amigos no aceptan la versión proporcionada por la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) el pasado 20 de agosto, cuando anunciaron el cierre de las investigaciones al determinarse que la muerte de la mujer jalisciense fue un “suicidio” y no un feminicidio, como se había señalado inicialmente.

Según lo informado por las autoridades sudcalifornianas, Jazmín Esmeralda fue encontrada la madrugada del 7 de agosto del año en curso, en las cercanías de la caseta de cobro con dirección al Aeropuerto Internacional de San José del Cabo, en la zona conocida como G20. Posteriormente, fue llevada al Hospital General, donde más tarde fue declarada sin vida.

Tras el cierre del caso, los familiares denunciaron irregularidades, señalando que las pertenencias de la joven no les han sido devueltas, que inicialmente el Ministerio Público les proporcionó otra versión, que no tuvieron acceso a la carpeta de investigación y que no se les brindó un abogado de oficio.

Con el objetivo de exigir que se reanuden las investigaciones y se dé con el o los responsables del feminicidio de Jazmín Esmeralda, han organizado movilizaciones pacíficas. La primera tuvo lugar en la Plaza Imelda Virgen, en el Centro Histórico de Guadalajara, durante la mañana del domingo 25 de agosto. Armados con lonas y pancartas, familiares y amigos exigieron justicia bajo la consigna “No fue suicidio, fue feminicidio”.

En cuanto a la manifestación en San José del Cabo, se realizará el jueves 29 de agosto a las 18:00 horas, comenzando en el estacionamiento de la tienda Mega, para luego tomar la carretera transpeninsular y llegar al Palacio Municipal ubicado en el centro de la cabecera municipal.

Esta movilización pacífica tiene como objetivo honrar la memoria de Jazmín Esmeralda y reclamar justicia a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California Sur, solicitando a los asistentes portar una playera blanca y llevar pancartas.