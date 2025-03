Familiares de Jazmín exigen en Jalisco que su muerte en Los Cabos sea investigada como feminicidio

Durante la movilización del 8 de marzo en Jalisco, familiares de Jazmín Esmeralda exigieron justicia tras la clasificación de su muerte como suicidio y no como feminicidio, hechos ocurridos en agosto de 2024 en el municipio de Los Cabos. En su pronunciamiento, pidieron a las autoridades esclarecer el caso e investigar con perspectiva de género.

Este fin de semana, sus familiares y allegados participaron en la marcha del Día Internacional de la Mujer, donde hicieron un llamado a la justicia para que el fallecimiento de la joven jalisciense sea investigado como feminicidio.

Jazmín Esmeralda era originaria de Jalisco y, de acuerdo con información de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), fue encontrada cerca del libramiento carretero al Aeropuerto de San José del Cabo el 7 de agosto. Aunque fue trasladada a un hospital, fue declarada sin vida poco después.

Tras la versión oficial que establece que la causa de su fallecimiento fue un suicidio, sus familiares han solicitado que se amplíen las investigaciones, argumentando que las pruebas presentadas hasta el momento no permiten concluir con certeza que se trató de un caso de autoprivación de la vida.

“Exigimos justicia, exigimos que se investigue su feminicidio con perspectiva de género, exigimos recursos para su hija e hijo que han quedado en el abandono de estado, exigimos apoyo para recuperar sus pertenencias. No nos iremos, no nos cansaremos, no nos callaremos, que les quede claro, Jazz tenía ganas de vivir y si el estado no nos da justicia las tomaremos en nuestras manos. ¡Justicia para Jazz, no más impunidad, no más feminicidios, no fui suicidio fue feminicidio”, agregó.