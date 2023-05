Familiares de reos encadenan pertenencias ante falta de medidas en penal

De acuerdo con familiares de reos del Centro de Reinserción Social (CERESO) de La Paz, tienen que encadenar y amarrar sus pertenencias en los barandales de la entrada del penal debido a los protocolos de seguridad que no permiten el ingreso de objetos personales durante las visitas.

En representación de las personas inconformes, la ciudadana Adela Alonso, dijo que acude cada 15 días a visitar a su hijo quien lleva dos años recluido en la prisión. Sin embargo, en los últimos dos meses no ha podido ni entregarle un platillo de su comida favorita preparado por ella misma, a causa de que las medidas de prevención no lo permiten, según su testimonio.

Los protocolos de seguridad del Cereso La Paz fueron modificados el pasado mes de abril, intensificando los códigos de visita y restringiendo el acceso de artículos y objetos ajenos al centro penitenciario. Pese a que el personal de custodios ha sido cuestionado por los familiares de los internos, ellos solo reciben indicaciones de sus superiores para resguardar la integridad de los reos y la ciudadanía que agenda sus visitas.

“Los custodios nos dicen que son ordenes del director, que ellos no pueden hacer nada, entonces ellos se lavan las manos, y por eso no podemos pasar nada en el Cereso. Ahora las visitas son cada 15 días y a mi no se hace justo que el director se ponga en ese plan, porque son cada 15 días y son dos horas no son antes que entrabamos en la mañana y salíamos hasta en la tarde, y eso no se vale, que el gobernador nos voltee a ver como madres de familia que estamos afectadas en el Cereso. Que se solucione dónde vamos a guardar nuestras cosas y pertenencias que tenemos”.