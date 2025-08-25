Familias quedan atrapadas por la creciente de un arroyo en San Blas, en La Paz

Varias personas quedaron atrapadas en el arroyo El Salto, en la subdelegación de San Blas, cuando se registró una repentina crecida de agua que arrastró dos vehículos. Los hechos ocurrieron la tarde de este domingo 24 de agosto, luego de que se reportaran lluvias en las zonas rurales del municipio de La Paz.

El llamado de emergencia se recibió a las 15:27 horas. En el sitio se encontraban al menos diez personas —entre adultos y menores— que no pudieron retirar a tiempo sus automóviles: una Hummer H3 blanca y una Chevrolet Tracker roja.

Personas atrapadas en el arroyo

Algunos de los afectados fueron arrastrados varios metros por el agua, pero lograron ponerse a salvo con ayuda de personas que se encontraban en el lugar.

El área fue asegurada mientras elementos de Protección Civil acudían para iniciar el rescate. Hacia las 17:20 horas, cuando el nivel del agua disminuyó, las personas fueron auxiliadas mediante el uso de cuerdas para cruzar a un lugar seguro.

Minutos después arribó el Grupo Voluntario Calafia, cuyos paramédicos revisaron a los afectados y confirmaron que presentaban solo lesiones menores, sin necesidad de traslado hospitalario.