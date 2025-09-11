Familias en BCS tienen hasta octubre para canjear vales de útiles y uniformes escolares

La Secretaría de Educación Pública de Baja California Sur (SEP BCS) concluyó la entrega de vales de útiles y uniformes para preescolar, primaria y secundaria. El canje permanecerá abierto hasta el 24 de octubre, informó Óscar René Núñez Cosío, director de Administración y Finanzas.

El funcionario explicó que este apoyo forma parte del Programa de Subsidio a la Educación. El beneficio llega a estudiantes de planteles públicos en todos los niveles de educación básica.

El Gobierno del Estado destinó más de 73 millones de pesos a este plan. La inversión apoya tanto a las familias como a los 156 establecimientos participantes en los cinco municipios.

Núñez Cosío detalló los montos: 200 pesos para útiles en todos los niveles, 325 pesos para uniformes de primaria y 450 pesos para uniformes de secundaria.

Madres, padres y tutores de niñas y niños que concluyeron tercer grado de preescolar o sexto de primaria deben solicitar sus vales en el último plantel cursado.

Finalmente, Núñez Cosío señaló que la lista de proveedores autorizados está disponible en www.sepbcs.gob.mx, en el apartado Vales Escolares.

