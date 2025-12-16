Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Martes 16 de Diciembre, 2025
HomeLos CabosFamilias de Miraflores celebran la Gran Posada 2025
Los Cabos

Familias de Miraflores celebran la Gran Posada 2025

Música, danza y convivencia marcaron la fiesta decembrina en la delegación de Los Cabos
Juan Butterfield
16 diciembre, 2025
0
21

Ayuntamiento de Los Cabos

Fiesta en comunidad

La delegación de Miraflores se llenó de luces, música y alegría con la realización de la Gran Posada 2025, organizada por el Ayuntamiento de Los Cabos y el Sistema DIF Municipal.

Decenas de familias participaron en la jornada que buscó preservar las tradiciones decembrinas y ofrecer un espacio de convivencia para niñas, niños y adultos.

Un programa para todas las edades

El evento incluyó presentaciones de danza, actividades escénicas y dinámicas recreativas que mantuvieron a la comunidad reunida en un ambiente festivo.

La delegada municipal Aremy García encabezó la celebración, acompañada por servidores públicos locales, mientras niñas y niños disfrutaban de juegos y espectáculos pensados especialmente para ellos.

Tradición y tejido social

Más allá de la fiesta, la posada se convirtió en un espacio de integración comunitaria. La intención fue reforzar el tejido social y acercar actividades culturales y recreativas a las familias de las delegaciones rurales.

Presencia y respaldo

La jornada contó con la asistencia de autoridades municipales, entre ellas representantes de Desarrollo Rural, Protección Civil, Relaciones Públicas, Atención Ciudadana y el IMDIS, quienes acompañaron a la comunidad en la celebración.

La Gran Posada 2025 en Miraflores dejó un mensaje claro: las tradiciones siguen vivas cuando se celebran en comunidad. Entre música, danza y convivencia, las familias disfrutaron de una tarde que reafirma el valor de compartir y mantener la esencia de la navidad en Los Cabos.

  • Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO
Botón para suscribirse a tribuna de Méxio en Google News
EtiquetasH. Ayuntamiento de Los Cabos
Articulo anterior

¿No te pagaron el aguinaldo? Qué hacer y a dónde acudir si ...

Siguiente articulo

Gobierno descarta riesgo por la ‘supergripe’ H3N2 y aparece el fantasma de ...