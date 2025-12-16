Familias de Miraflores celebran la Gran Posada 2025

Fiesta en comunidad

La delegación de Miraflores se llenó de luces, música y alegría con la realización de la Gran Posada 2025, organizada por el Ayuntamiento de Los Cabos y el Sistema DIF Municipal.

Decenas de familias participaron en la jornada que buscó preservar las tradiciones decembrinas y ofrecer un espacio de convivencia para niñas, niños y adultos.

Lee más: Ayuntamiento de Los Cabos suspende tres negocios de pirotecnia en operativos con la Sedena

Un programa para todas las edades

El evento incluyó presentaciones de danza, actividades escénicas y dinámicas recreativas que mantuvieron a la comunidad reunida en un ambiente festivo.

La delegada municipal Aremy García encabezó la celebración, acompañada por servidores públicos locales, mientras niñas y niños disfrutaban de juegos y espectáculos pensados especialmente para ellos.

Tradición y tejido social

Más allá de la fiesta, la posada se convirtió en un espacio de integración comunitaria. La intención fue reforzar el tejido social y acercar actividades culturales y recreativas a las familias de las delegaciones rurales.

Presencia y respaldo

La jornada contó con la asistencia de autoridades municipales, entre ellas representantes de Desarrollo Rural, Protección Civil, Relaciones Públicas, Atención Ciudadana y el IMDIS, quienes acompañaron a la comunidad en la celebración.

Lee más: Trabas de CONAGUA retrasan obra del nuevo hospital del IMSS en Los Cabos

La Gran Posada 2025 en Miraflores dejó un mensaje claro: las tradiciones siguen vivas cuando se celebran en comunidad. Entre música, danza y convivencia, las familias disfrutaron de una tarde que reafirma el valor de compartir y mantener la esencia de la navidad en Los Cabos.