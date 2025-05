Familias paceñas denuncian escasez constante de agua en la ciudad

En la ciudad de La Paz, habitantes en colonias como Valle del Mezquite, Los Olivos, Guerrero, Benito Juárez, Agustín Olachea, San Pablo Guelatao, Pueblo Nuevo y Mezquitito denuncian que el tandeo de agua ha sido irregular desde hace seis semanas. En algunos casos, incluso han reportado que el vital líquido con color oscuro y olor maloliente.

Esta situación afecta directamente la higiene, el consumo y el desarrollo cotidiano de las familias. En el caso de la colonia Roma, los residentes, indicaron que la frecuencia del servicio ha sido inconstante en los últimos años y que las interrupciones han aumentado en las últimas semanas.

“El problema de agua ha estado viniendo desde hace tiempo. Ahorita hay dos días que no hay agua. Los de SAPA rompieron una válvula aquí en el arroyo, hubo tiradero de agua. Desde antes ya no hay agua cada tercer día, a veces sí, a veces no, hay muchas variantes. Sí estamos sufriendo un poco de agua”, declaró David González.