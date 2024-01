Colectivos exigen a autoridades resultados en casos de desaparecidos en BCS

La coordinadora estatal de los colectivos de búsquedas, Iris Manríquez, denunció la falta de resultados de las instituciones penales y de seguridad en los casos de personas desaparecidas en los 5 municipios de Baja California Sur.

De acuerdo con las cifras reveladas por el colectivo “Búsqueda X La Paz”, el 2023 finalizó con 180 fichas activas de desaparecidos en territorio sudcaliforniano. Un porcentaje que ha marcado una tendencia de más de 100 ciudadanos sin localizar en los últimos tres años, de acuerdo con los archivos generales en manos del mismo organismo.

La directora del colectivo explicó que para las autoridades las desapariciones solo son números que documentar en denuncias y carpetas de investigación, pero para los miembros de los equipos de rastreo y para decenas de madres buscadoras los desaparecidos son seres humanos que merecen ser encontrados bajo cualquier circunstancia, como el caso de su hermana, Elvira Yolanda Manríquez Pérez, quien está desaparecida desde el 12 de julio del 2017, cuando fue vista por última vez en la colonia Las Garzas, de La Paz.

“Sabemos que las autoridades no están haciendo su trabajo, hay personas que tienen un año, tres años, cuatro años, y sin embargo aquí siguen, aquí seguimos parados buscando a nuestros desaparecidos porque las autoridades no hacen nada. Las cifras para nosotros son personas, son hijos, son esposos, mi hermana no es una cifra, nosotros queremos números de resultados, queremos saber cuántas personas han localizado porque no nos han dado números, cuantas personas han puesto denuncias y a cuantas personas han localizado.”