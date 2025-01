Familiares de desaparecidos exigen atención del Gobernador de BCS

Familiares de personas desaparecidas en Baja California Sur se manifestaron este miércoles frente al Palacio de Gobierno en La Paz, exigiendo una reunión con el gobernador Víctor Manuel Castro Cosío. La protesta fue convocada para exigir atención directa del gobernador ante la crisis de desapariciones y la falta de avances en las investigaciones correspondientes de parte de la Fiscalía General del Estado.

Leoneli Valdez Romero, proveniente de Mulegé, relató su experiencia al buscar a su esposo, Hugo Eduardo Apodaca Félix, quien desapareció el 25 de diciembre de 2024 en San Ignacio. Antes de compartir sus palabras, expresó su indignación por los obstáculos enfrentados en el acceso a la justicia.

“Venimos aquí a buscar apoyo del gobernador y que nos esclarezca unos comentarios que recientemente él hizo donde afirma o él comenta que la mayoría de las personas desaparecidas están involucradas en el crimen organizado y me gustaría que nos aclare porque por mi parte yo me siento ofendida y vulnerada”, expresó Leoneli.

Otro caso de la protesta de familiares de personas desaparecidas fue el de Luisa Piñuelas Vega, cuyo hermano y esposo, Juan Ulises Piñuelas Vega y Gael de la O Ceballos respectivamente, desaparecieron el pasado 6 de enero en Guerrero Negro.

“El día 6 de enero a partir de las 2 de la tarde ya no supimos nada de ellos, no contestan llamadas, sus teléfonos están apagados. Solo iban a un mandado rápido, pero iban un mandado de ida y vuelta avisaron que iban a ir y van a regresar a comer por lo cual una hora después se nos hizo muy sospechoso que no regresara a lo cual empezamos a llamar, empezamos a buscarlos, pero no había rastro del carro ni de ellos”, explicó Luisa.