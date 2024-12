Familias paceñas comparten cómo harán sus cenas navideñas este 2024

Las cenas navideñas en la capital sudcaliforniana varían en estilo, preparación y costo, pero comparten un denominador común y es que son una oportunidad para la unión familiar.

Este año, habitantes de la ciudad expresaron sus experiencias y consejos para disfrutar de estas celebraciones.

Harumi Tanamachi, quien visita La Paz desde Culiacán, comentó que su familia opta por encargar cenas.

Recomendó a quienes deseen ordenar comida para futuras Navidades que comparen opciones para encontrar la mejor relación calidad y precio.

Por su parte, Federica Jacinto López relató que su familia prepara platillos tradicionales como pozole y menudo, aunque los costos han incrementado notablemente.

“Me gasté 2000 pesos con el pozole y todo eso me gasté pero no me duele porque es para mi familia y les brindo a mis vecinos […] que pasen una feliz navidad y próspero año nuevo, que la pasen bien toda mi familia y que las demás personas que estén bien y que no se vayan a enfermar para estos días que estamos viviendo y que nos dé muchos años más mi Dios Padre”, indicó Federica Jacinto.