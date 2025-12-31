El 2025 marcado por la muerte de famosos que dejaron huella en el mundo

El año 2025 quedará registrado como uno de los más tristes para el mundo del espectáculo, la música, el cine y la cultura, tras la muerte de reconocidas figuras públicas que marcaron generaciones y dejaron un legado imborrable.

Durante los últimos meses, se confirmó el fallecimiento de importantes actores, cantantes, líderes religiosos y personajes públicos cuya influencia internacional trascendió fronteras.

¿Quienes fallecieron este 2025?

Liderazgo mundial

Papa Francisco – Líder de la Iglesia católica y una de las figuras más influyentes del mundo contemporáneo.

Cine y televisión

Gene Hackman – Actor legendario de Hollywood, ganador del Oscar.

– Actor legendario de Hollywood, ganador del Oscar. David Lynch – Director y cineasta de culto, referente del cine moderno.

– Director y cineasta de culto, referente del cine moderno. Val Kilmer – Actor icónico de Top Gun y Batman Forever.

– Actor icónico de Top Gun y Batman Forever. Diane Keaton – Actriz ganadora del Oscar y figura clave del cine estadounidense.

– Actriz ganadora del Oscar y figura clave del cine estadounidense. Richard Chamberlain – Estrella histórica de la televisión.

– Estrella histórica de la televisión. Loretta Swit – Actriz emblemática de la serie MASH*.

– Actriz emblemática de la serie MASH*. Isiah Whitlock Jr. – Actor reconocido por The Wire y Veep.

– Actor reconocido por The Wire y Veep. Michelle Trachtenberg – Actriz popular en series juveniles y cine.

Música

Ozzy Osbourne – Ícono mundial del heavy metal y vocalista de Black Sabbath.

– Ícono mundial del heavy metal y vocalista de Black Sabbath. Brian Wilson – Cofundador de The Beach Boys y genio musical del pop.

– Cofundador de The Beach Boys y genio musical del pop. Sly Stone – Pionero del funk y la música afroamericana.

– Pionero del funk y la música afroamericana. Roberta Flack – Cantante legendaria de soul y R&B.

– Cantante legendaria de soul y R&B. Connie Francis – Estrella internacional del pop clásico.

Cultura y sociedad

Brigitte Bardot – Ícono del cine francés y símbolo cultural del siglo XX.

– Ícono del cine francés y símbolo cultural del siglo XX. Carmen de Lavallade – Bailarina y coreógrafa influyente en la danza moderna.

– Bailarina y coreógrafa influyente en la danza moderna. Nora Aunor – Superestrella del cine y la música filipina.

– Superestrella del cine y la música filipina. Tatiana Schlossberg – Periodista ambiental y figura pública internacional.

Música

Paquita la del Barrio – Ícono de la música ranchera y voz del desamor femenino en México.

Televisión y espectáculos

Daniel Bisogno – Conductor de Ventaneando y figura clave de la televisión mexicana.

– Conductor de Ventaneando y figura clave de la televisión mexicana. Eduardo Manzano “El Polivoz” – Leyenda de la comedia mexicana y la televisión.

Cine mexicano (Época de Oro y posteriores)

Alma Rosa Aguirre – Actriz emblemática del cine clásico mexicano.

– Actriz emblemática del cine clásico mexicano. Norma Mora – Figura del cine de luchadores y películas de culto.

– Figura del cine de luchadores y películas de culto. Alicia Bonet – Actriz recordada por cine y telenovelas.

Teatro y cultura

Mariana Gándara Salazar – Dramaturga y directora teatral reconocida en el ámbito cultural.

El 2025 será recordado como un año de grandes pérdidas para el cine, la música, la televisión, la cultura y la vida pública, tanto a nivel internacional como en México, con la partida de figuras que marcaron generaciones y definieron épocas.

Sus muertes provocaron reacciones en redes sociales, homenajes póstumos y muestras de cariño por parte de millones de seguidores alrededor del mundo.

Así, el 2025 se despide como un año que, pese a los avances y estrenos, quedará marcado por el adiós definitivo a celebridades que ayudaron a construir la historia cultural contemporánea.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO