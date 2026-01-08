Famosos que serán padres en 2026: todos los embarazos confirmados de celebridades nacionales e internacionales

El año recién iniciado trae consigo grandes noticias en el mundo del entretenimiento: varias celebridades confirmaron que se convertirán en padres en 2026, ya sea por primera vez o para darle un nuevo hermanito a sus hijos.

La lista de futuros padres incluye tanto talentos del espectáculo mexicano como figuras internacionales que compartieron la feliz noticia a través de redes sociales y sesiones fotográficas.

Entre los famosos mexicanos, destacan:

El conductor Capi Pérez y su esposa Itzel Barro anunciaron que esperan a su segundo hijo.

La pareja de actores Michelle Renaud y Matías Novoa confirmó que su familia crecerá con la llegada de un bebé en 2026.

La cantante Dulce María y Paco Álvarez publicaron una sesión navideña anunciando su segundo embarazo.

Los actores Ferdinando Valencia y Brenda Kellerman esperan un niño, que será el tercer hijo de la pareja.

Fernanda Urdapilleta y Ramsés Alemán esperan a su primera hija juntos el próximo año.

Mariana González y Vicente Fernández Jr. confirmaron que su primera hija juntos, Isabella, nacerá en febrero.



En el plano internacional, varias celebridades de renombre anunciaron embarazos que culminarán con nacimientos programados durante 2026:

El piloto de Fórmula 1 Fernando Alonso y su pareja, la periodista Melissa Jiménez, serán padres por primera vez.

Los anuncios de embarazo han generado una ola de felicitaciones en redes sociales y reflejan cómo 2026 será un año marcado por la llegada de nuevos integrantes a familias de figuras públicas, tanto dentro de México como fuera de él.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO