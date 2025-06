Fan burla seguridad y asusta a Katy Perry en pleno escenario de Sídney (VIDEO)

Katy Perry vivió un momento de tensión y sorpresa durante su concierto en el Qudos Bank Arena de Sídney, Australia, cuando un fan logró burlar la seguridad y subir al escenario. El inesperado suceso se produjo mientras interpretaba “Hot N’ Cold” frente a miles de espectadores.

La irrupción se llevó a cabo en una pasarela que permitía cercanía con los fans. Fue entonces cuando el fanático escaló al escenario, abrazó a Katy Perry y se puso a bailar improvisadamente junto a ella, provocando un instante de desconcierto en la estrella pop.

Katy Perry fan escenario se viraliza por su rapidez en reaccionar

El incidente con el fan escenario fue resuelto en cuestión de segundos: dos guardias interceptaron al intruso mientras otros ayudaban a sacarlo del recinto por una salida lateral, evitando así mayores complicaciones.

Katy Perry quedó visiblemente asustada y perdió momentáneamente el ritmo de la canción, pero recuperó la compostura al instante. Con profesionalismo, retomó su show y dijo al público que era un evento irrepetible: “Nunca habrá otro espectáculo como este, así que disfrútenlo”, alentó a los asistentes.

Katy Perry reacts to fan storming the stage at her Sydney show:

“There’s never going to be another show like this so just enjoy it.” pic.twitter.com/37yKJPQZRs

— Pop Crave (@PopCrave) June 9, 2025