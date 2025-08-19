Fan pregunta a George R.R. Martin quién terminará Vientos de Invierno si él muere

Un panel de autores en la World Science Fiction Convention (WorldCon) se vio interrumpido cuando una fan hizo un comentario directo a George R.R. Martin, creador de la saga Canción de hielo y fuego (Juego de tronos).

La asistente tomó el micrófono y le dijo a Martin que “no viviría mucho tiempo” y preguntó quién terminaría Vientos de Invierno, el esperado sexto libro de la serie si él muere. Martin no respondió y abandonó el escenario, lo que provocó abucheos y críticas en redes sociales.

Reacciones a la pregunta de la fan

El panel contó también con Robin Hobb, Rebecca Roanhorse, Ryan Cahill y Brandon Sanderson. Sanderson, quien terminó la serie The Wheel of Time tras la muerte de Robert Jordan, afirmó que no aceptaría escribir los libros de Martin, ya que su estilo es muy distinto. Martin tampoco desea que otra persona finalice la saga, incluso si él no pudiera completarla.

A pesar del incidente, Martin continuó con su agenda durante el fin de semana, incluyendo una firma de libros, y mantiene la intención de terminar la historia según su propio ritmo.

¿Por qué George R.R. Martin no termina sus libros?

Martin ha reconocido que la saga Canción de hielo y fuego es un desafío enorme. Los dos últimos volúmenes serán libros extensos, con más de 1,500 páginas manuscritas cada uno. Ha hablado abiertamente sobre bloqueos creativos y sobre el reto de mantener la calidad narrativa de cada entrega. Este año, mencionó que tiene aproximadamente el 75% de los arcos narrativos de Vientos de Invierno terminados, pero aún le faltan varios elementos para cerrar la historia.

Los libros publicados de Canción de hielo y fuego

Desde 1996, Martin ha publicado cinco de los siete libros planeados:

Juego de tronos (1996)

Choque de reyes (1998)

Tormenta de espadas (2000)

Festín de cuervos (2005)

Danza de dragones (2011)

Los próximos títulos serán Vientos de Invierno y Sueño de primavera, la séptima y última obra de la saga.

¿Cuándo saldrá Vientos de Invierno?

La fecha de publicación de Vientos de Invierno sigue siendo incierta. Martin ha evitado dar plazos exactos, y ha declarado que el libro “estará hecho cuando se haga”. En entrevistas pasadas, ha explicado que escribir una saga de siete volúmenes es un proceso complejo, y que incluso cuando termina un libro, revisa y ajusta la narrativa hasta sentir que cumple sus estándares.

Por ahora, los lectores pueden disfrutar de todos los libros publicados de George R.R. Martin en formato impreso, digital y audiolibro.