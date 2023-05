En Los Cabos fanáticos de Dragon Ball celebran el día de Goku

Hoy, 9 de mayo, se celebra el día del icónico personaje de anime Goku, quien desde su creación en 1984 por el mangaka Akira Toriyama, ha sido un ícono de la cultura popular japonesa y ha cautivado a audiencias de todas las edades. En una entrevista realizada por CPS Noticias y Tribuna de México, varios fanáticos del personaje compartieron sus escenas favoritas de la serie, entre ellos Rodrigo Serrano, Betho Ballesvid, Isaac Cruz y Carlos Delgado.

“En este momento, creo que la parte de los primeros capítulos son de los mejores y me gusta mucho cuando se muestra una cena específica. Creo que cuando inicia Dragon Ball queda evidencia. Todo el proceso en el que él se convierte en padre es interesante, pero nunca nos dicen en qué momento exacto se convierte en papá. Me gusta cómo va construyendo su paternidad a su propio ritmo. Coincido con que hay una escena muy divertida en la serie, cuando le preguntan cómo concibió a sus hijos y él no sabe ni siquiera cómo dar un beso. Creo que es una parte muy divertida de la serie”.