Jueves 16 de Octubre, 2025
Fans invaden museo en Alemania por video de Taylor Swift

Las similitudes visuales entre una pintura de Friedrich Heyser y la apertura del video de Taylor Swift han desencadenado una afluencia masiva de fanáticos al Hessische Landesmuseum en Wiesbaden, Alemania. Cientos de visitantes llegaron para contemplar la obra.
Isabel Mercado
16 octubre, 2025
Las similitudes visuales entre una pintura del artista Friedrich Heyser y la apertura del video musical “The Fate of Ophelia”, Taylor Swift han desencadenado una afluencia masiva de fanáticos al Hessische Landesmuseum en Wiesbaden, Alemania.

Cientos de visitantes desde distintas regiones del mundo llegaron para contemplar la obra. El director del museo, Andreas Henning, reconoció las similitudes entre la obra del siglo XX y la secuencia audiovisual que abre el video de Swift, en la cual la cantante se convierte artísticamente en Ofelia, la trágica heroína shakesperiana.

Al identificar este paralelismo, el museo decidió rendir un guiño a la comunidad fanática: anunciaron una visita especial para el 2 de noviembre, señalando que quienes acudan disfrazados de Taylor Swift u Ofelia entrarán gratis.

El museo reportó cupo lleno para dicha fecha, por lo que considerará abrir rondas adicionales para atender a los admiradores que no lograron boleto.

Aunque no está comprobado que la pintura haya servido directamente de modelo al video de Taylor Swift, el ecosistema de los fans ya interpreta esa coincidencia como parte de su mitología creativa.

