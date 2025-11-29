Presuntos farderos agreden guardias de seguridad en tiendas Walmart de Edomex y CDMX

La noche del viernes, autoridades del Estado de México informaron que dos presuntos integrantes de un grupo de presuntos ladrones, más conocidos como Farderos, entre ellos una menor de edad, fueron detenidos luego de intentar sustraer mercancía de una tienda Walmart ubicada en el municipio de Metepec.

De acuerdo con los reportes iniciales, ambos individuos se mostraron agresivos con los guardias de seguridad de la Tienda Walmart que trataron de evitar el robo.

Las autoridades detallaron que una llamada al 911 alertó sobre el ingreso de varios presuntos Farderos al establecimiento de Walmart, localizado en San Jerónimo Chicahualco. El reporte indicó que los señalados incluso agredieron al personal de vigilancia durante el intento de contención.

Al arribar al lugar, elementos de seguridad municipal confirmaron que los guardias de seguridad tenían retenidas a dos personas, una de ellas identificada como menor de edad. La intervención policial permitió trasladar el caso ante el Ministerio Público correspondiente.

Entre los involucrados estuvo Mario Anthony “N”, de 24 años, quien, según los informes, se tornó agresivo y golpeó a un miembro del personal que trató de contenerlo. El individuo fue asegurado y puesto a disposición de la autoridad ministerial para determinar su situación jurídica.

Respecto a la joven de 15 años, identificada como Tinkerbell Kesia “N”, intervino la Unidad de Equidad de Género, que acompañó su proceso. La autoridad determinó que no tenía responsabilidad penal, por lo que fue entregada a su madre.

En paralelo a este hecho, un grupo de presuntos Farderos golpeando a guardias de seguridad en una tienda Walmart ubicada en la alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México (CDMX). Las imágenes evidenciaron cómo los agresores actuaron en grupo para enfrentar al personal del establecimiento.

De acuerdo con fuentes, la Secretaría de Seguridad Ciudadana ya había identificados y detenidos previamente, aunque, según los reportes, recuperaron su libertad y continuaron involucrándose en conductas delictivas dentro de la capital.