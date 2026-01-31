“Rápidos y Furiosos” cerrará su historia volviendo a las carreras callejeras y reuniendo por última vez a Dom y Brian; Vin Diesel confirma la fecha

La adrenalina y el concepto de “familia” que han definido a una generación están por alcanzar su meta final. Este 31 de enero de 2026, el actor y productor Vin Diesel ha sacudido las redes sociales al confirmar oficialmente los detalles del cierre definitivo de la saga ‘Fast & Furious’ (Rápido y Furioso).

A través de sus plataformas oficiales, Diesel reveló que la última entrega, titulada provisionalmente como ‘Fast X: Part 2’, no solo marcará el fin de una era, sino que lo hará volviendo a sus orígenes: las carreras callejeras y la cultura del “tuning” que enamoró al público en el año 2001.

LEE MÁS: Rob Schneider y la mexicana Patricia Azarcoya se divorcian

La noticia más emotiva para los millones de seguidores de la franquicia es el regreso simbólico y definitivo de Brian O’Conner, el personaje interpretado por el fallecido Paul Walker.

Según lo expuesto por Diesel, el final de la historia está diseñado para reunir por última vez a Dom Toretto y Brian, cerrando un ciclo narrativo que ha durado casi tres décadas.

La fecha de estreno ha sido fijada para el 22 de junio de 2028, un día con una carga nostálgica inmensa, ya que coincidirá exactamente con el 27 aniversario del estreno de la primera película de la serie.

El cambio de tono es evidente. Tras varias entregas enfocadas en misiones de espionaje global y escenas que desafiaban las leyes de la física, la producción busca una despedida “épica y aterrizada”.

Vin Diesel compartió que, tras reunirse con los guionistas y el equipo de producción, el consenso fue devolver la saga a las calles de Los Ángeles.

Este giro busca satisfacer a los fans de la “vieja escuela” que añoraban el realismo y la pasión por los motores que caracterizaron los inicios de la marca bajo la distribución de Universal Pictures.

Un final histórico para la “Familia” de Toretto

Para dar mayor contexto, el cierre de ‘Fast & Furious’ representa uno de los hitos más grandes en la historia moderna del cine de acción.

De acuerdo con estadísticas de la industria, la franquicia ha recaudado más de 7 mil millones de dólares a nivel mundial, convirtiéndose en un pilar de la cultura popular.

Diesel enfatizó que este “Grand Finale” no es solo una película, sino una celebración de la familia que se ha construido tanto dentro como fuera de la pantalla.

La participación de los herederos de Paul Walker ha sido fundamental para asegurar que el homenaje a Brian sea respetuoso y tecnológicamente impecable, utilizando herramientas digitales de vanguardia.

Desde esta plataforma, analizamos este anuncio como un movimiento estratégico de Sony Pictures y Universal para consolidar el legado de la marca.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO

Síguenos en Facebook, nos encuentras como Tribuna de México