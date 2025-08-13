Fatal accidente en brecha de terracería cerca de fraccionamiento Montereal, en San José del Cabo

Un fatal accidente se registró la tarde de este martes en una brecha de terracería ubicada en las inmediaciones del fraccionamiento Montereal, en San José del Cabo, dejando como saldo preliminar una persona lesionada y otra que, presuntamente, perdió la vida en el lugar.

De acuerdo con los primeros reportes extraoficiales, el incidente ocurrió alrededor de las 17:00 horas, en un tramo de terracería donde al parecer se encontraba un vehículo involucrado. Testigos dieron aviso a los servicios de emergencia, quienes se movilizaron al sitio del percance.

Aunque hasta el momento no se ha emitido información oficial por parte de las autoridades ni de los cuerpos de emergencia, versiones no confirmadas apuntan a que una persona fue atendida con vida en el lugar, mientras que otra habría fallecido en el lugar de los hechos.

Se espera que en las próximas horas se emita un comunicado con detalles oficiales sobre este fatal accidente.