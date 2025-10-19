Fatal accidente en Caborca–Y Griega: 1 muerto, 8 heridos
Un accidente registrado durante la madrugada de este domingo 19 de octubre en el kilómetro 22 del tramo Caborca–Y Griega dejó un saldo de una persona sin vida y al menos ocho lesionadas. En el percance participaron una camioneta tipo van de transporte de personal (empresa “Rome”) y un sedán, cuyo copiloto falleció en el sitio.
El incidente ocurrió en una zona interurbana con alta circulación de vehículos de trabajadores. El vehículo sedán quedó gravemente dañado. La identidad de la víctima mortal se mantiene en reserva hasta su notificación oficial a los familiares.
Las causas del accidente en el tramo Caborca–Y Griega aún no han sido confirmadas. Autoridades se encuentran elaborando dictámenes técnicos para determinar si hubo exceso de velocidad, invasión de carril, consumo de alcohol o condiciones de visibilidad reducida.
Lesionados y atención médica tras choque en Caborca–Y Griega
Paramédicos de Cruz Roja de La Y Griega, Caborca y Pitiquito respondieron al llamado de emergencia y coordinaron el triage, estabilización y traslado de los heridos al IMSS Caborca. Entre los lesionados figuran los dos conductores involucrados en el siniestro.
Listado preliminar de personas lesionadas:
-
Artemio Montaño Molina, 45 años, Trincheras (chofer). Fractura de fémur, deformidad torácica, estado etílico.
-
Guadalupe González Miranda, 29 años, Caborca. Deformidad en hombro derecho; policontundida.
-
Alma Azucena Granados Cruz, 26 años, Caborca. Probable fractura de cadera, deformidad en dedo meñique.
-
Isamar Núñez Vidal, 33 años, Caborca. Deformidad en húmero izquierdo; policontundida.
-
Jared Ángeles Yon, 19 años, Caborca (chofer de van). Dolor torácico; policontundido.
Los diagnósticos son preliminares y podrían actualizarse con estudios de imagen y valoraciones médicas posteriores.
LEE MÁS: VIDEO | Así la inseguridad en Veracruz: asaltan a alcalde de Misantla y su equipo …
Este nuevo hecho en la ruta Caborca–Y Griega vuelve a encender la alerta sobre la seguridad en esta transitada vía. En tanto, las autoridades de tránsito trabajan en el peritaje para deslindar responsabilidades.
Se espera que en las próximas horas se emita un reporte oficial completo, así como posibles acciones para mejorar la seguridad vial en el tramo Caborca–Y Griega, donde este tipo de siniestros han ido en aumento.
- Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO