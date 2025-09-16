Fatal accidente en Cabo San Lucas deja tres personas sin vida y tres lesionadas

Tres personas fallecidas y tres más lesionadas es el saldo del fatal accidente registrado la tarde de este lunes 15 de septiembre sobre la carretera Transpeninsular, en Cabo San Lucas.

De acuerdo con información del Cuerpo de Bomberos de Cabo San Lucas, el percance ocurrió alrededor de las 16:20 horas, metros antes del puente Misiones, con dirección a San José del Cabo, donde se vieron involucrados dos vehículos: una camioneta Cherokee y una camioneta pick up Ford.

En el lugar del choque, rescatistas localizaron a una persona sin vida al interior de la Cherokee y a otra víctima en la Ford que también falleció. Posteriormente, se informó que una tercera persona perdió la vida al llegar a un hospital de la ciudad.

Además, tres personas más resultaron lesionadas y fueron trasladadas a distintos hospitales, donde su estado de salud se reporta como delicado.

Al sitio acudieron las unidades Rescate 47, 73 y 77, con personal del Batallón de Operaciones, quienes trabajaron junto con autoridades de seguridad y peritos para las maniobras de rescate y las investigaciones correspondientes.

A las 18:00 horas, los carriles centrales rumbo a San José del Cabo permanecían cerrados, mientras el flujo vehicular fue desviado por la parte alta del puente Misiones, lo que generó tránsito lento y largas filas.

Hasta el momento se desconocen las causas y la mecánica del accidente.

