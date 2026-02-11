Fatal accidente en Quintana Roo paraliza carretera Kantunil-Puerto Juárez

Un trágico accidente ocurrido este martes en el estado de Quintana Roo ha dejado un saldo preliminar de varias personas sin vida. La Guardia Nacional, en su división carreteras, informó que el percance se registró cerca del kilómetro 306+800 de la carretera Kantunil-Puerto Juárez, donde las unidades de emergencia ya se encuentran laborando. Debido a la magnitud del accidente, la circulación ha sido interrumpida de manera total para permitir las diligencias correspondientes.

La corporación federal detalló que el cierre de la vía Reforma Agraria-Puerto Juárez es necesario para facilitar las labores de los servicios periciales. La Guardia Nacional división carreteras dio a conocer que se mantiene un seguimiento puntual al accidente vial y solicitó a los conductores que transitan por el norte de Quintana Roo tomar precauciones extremas. Hasta el momento, el flujo vehicular permanece detenido mientras se procesa la escena.

Se recomienda a los usuarios de la carretera Kantunil-Puerto Juárez atender puntualmente las indicaciones del personal de seguridad apostado en la zona. Las autoridades enfatizaron que la prioridad es el resguardo del área para el correcto levantamiento de los cuerpos y la posterior liberación de la carpeta asfáltica.

Información en proceso…

