¿Ahora qué pasó? VIDEO muestra a Fátima Bosch al borde de las lágrimas en final de Miss Universo 2025

Luego del escándalo entre la reina de belleza, Fátima Bosch y Nawat Itsaragrisil, organizador tailandés de certámenes de belleza, circula en redes un nuevo video en el que se observa a Bosch al borde del llanto durante un evento previo a la final del certamen.

De acuerdo con la información disponible, las actividades comenzaron a las 10:00 a.m. hora de Tailandia (aproximadamente 9:00 p.m. en México). Luego de un paseo en bote con visita al Icon Siam, uno de los lugares más emblemáticos de Bangkok, las reinas de belleza estuvieron en una gala, donde se observó al borde del llanto a la tabasqueña.

Fátima Bosch estará representando a México el próximo 21 de noviembre, en la 74° edición del concurso Miss Universo, que se llevará a cabo en la Impact Arena, en Pak Kret, Tailandia.

¿Quién es Fátima Bosch?

Fátima Bosch Fernández es una joven de 24 años, originaria de Santiago de Teapa, Tabasco. Estudió una licenciatura en Diseño e Indumentaria de Moda en la Universidad Iberoamericana, lo cual combina con su carrera como modelo.

Como parte de su formación realizó estudios realizados en la Nuova Accademia di Belle Arti (NABA)en Milán, Italia, y en el Lyndon Institute de Vermont, Estados Unidos.

Entre sus hobbies se encuentran la equitación, el tenis, la música, la lectura y la pintura. En entrevistas ha señalado que desde pequeña tiene dislexia, TDAH e hiperactividad, y fue incluso víctima de bullying durante sus años escolares.