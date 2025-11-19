Fátima Bosch deslumbra con traje típico inspirado en la diosa Xochiquétzal

La mexicana Fátima Bosch, representante en Miss Universo 2025, causó sensación en la Gala de Traje Típico al lucir un diseño artesanal inspirado en la diosa mexica Xochiquétzal. El atuendo incluía un penacho de plumas, colibríes y rosas rojas, además de pedrería trabajada a mano.

Detalles del vestuario y su simbolismo

El traje alcanzó un valor estimado de 150 mil pesos mexicanos, y el diseñador destacó que fue completamente confeccionado a mano. Bosch recorrió la pasarela con seguridad y presencia entre más de 120 concursantes, en el Impact Arena de Bangkok.

Preparativos para la final del certamen

La gran final del certamen se llevará a cabo el próximo viernes 21 de noviembre y podrá seguirse desde México el jueves 20 a las 19:00 horas centro, a través del canal oficial de YouTube de Miss Universo e Imagen Televisión.

Una representación de orgullo para México

Con este despliegue, Fátima Bosch reafirma su papel como embajadora de la cultura mexicana y como candidata que busca destacar por más que su presencia en el escenario. Su propuesta combina tradición, simbolismo y un diseño de altura pensado para impactar en el escenario internacional.