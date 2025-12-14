¡Fátima Bosch está en México! Estas fueron sus primeras palabras sobre su polémico triunfo

La Miss Universo 2025, Fátima Bosch, está en México y lo hace en medio de polémicas por su triunfo y su inesperada llegada al país.

Aunque Fátima Bosch intentó pasar desaparecida en el Aeropuerto de la Ciudad de México el pasado 11 de diciembre, fue captada por medios nacionales. No obstante, no se había dejado entrevistar hasta el día de hoy en su natal Tabasco, en donde ofreció una rueda de prensa en la cual habló de cómo se siente tras ser coronada Miss Universo 2025.

El gobierno de Tabasco fue el encargado de reunir a la tabasqueña con la prensa y ahí fue interrogada sobre lo que ha vivido tras ganar el certamen de belleza y la fortaleza que ha tenido para salir adelante a pesar de las polémicas que se han vivido.

“Me siento muy feliz de volver a mi casa… me siento muy en calma, serena y feliz de mi vida”, expresó Fátima Bosch al ser cuestionada sobre su actual estado de ánimo.

Añadió que en los momentos más difíciles que ha vivo, el retornar a sus origines ha sido lo que más le ha ayudado para seguir adelante: “Mi familia, Dios, lo que soy, mi propósito… eso es lo que me ayuda a seguir con más claridad”.

Fátima Bosch también señaló que con lo que ha vivido este 2026 “He aprendido que soy más fuerte de lo que pensé” e invita a la sociedad en general a ser fiel a si mismos: “nunca olvidar tus valores, aunque el mundo te diga que lo haga”.

Fátima también agradeció que los medios pongan en el foco la situación de vulnerabilidad por la que pueden pasar varias personas y ayuden a exponer lo que está mal:

“El foco que existe se debe usar para esto, para concientizar y para poner temas sobre la mesa de los que normalmente no se habla, no dejar que nos distraigan con cosas banales y superficiales, porque hay mucho trabajo que hacer en la sociedad y en el mundo”.

Tabasco da la bienvenida a Fátima Bosch, Miss Universo 2025, con recorrido por sus calles

Finalmente, Fátima Bosch invitó a los tabasqueños a acompañarla en punto de las 16:00 horas de este domingo 14 de diciembre en el Parque Centenario.

Desde ahí, Fátima Bosch encabezará un paseo de carros alegóricos, con el cual recorrerá las principales calles de la capital Tabasqueña. “Los amo y ya los quiero ver. ¡Estoy supermemocionada!”, confesó.