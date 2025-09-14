Fátima Bosch es coronada Miss Universo México 2025

Fátima Bosch Fernández, originaria de Teapa, Tabasco, fue coronada el 13 de septiembre como Miss Universo México 2025. Ella será la representante oficial de México en la edición 74 del certamen internacional que se realizará en noviembre en Tailandia.

Una tabasqueña con formación internacional

Bosch tiene 25 años y estudia Diseño de Indumentaria y Moda en la Universidad Iberoamericana. Además, cursó programas de especialización en Italia y Estados Unidos.

Le apasionan el tenis, la equitación, la pintura, la música y la lectura. Para el certamen nacional tomó clases de oratoria, pasarela y desarrollo social. Su objetivo es fortalecer su presencia en el escenario y reforzar su compromiso comunitario.

La coronación

La final del concurso se celebró en San Pedro, Jalisco, con representantes de todos los estados. Bosch destacó por su seguridad en las entrevistas, su porte en pasarela y su discurso enfocado en la educación y el empoderamiento femenino.

Rumbo a Miss Universo

Con la banda de Miss Universo México 2025, Fátima Bosch inicia ahora una preparación intensiva. En noviembre competirá con candidatas de más de 80 países en Tailandia.

La nueva reina de belleza agradeció a su equipo, a su familia y a su estado natal por el apoyo. Aseguró que su meta es “mostrar al mundo la fuerza, la cultura y la diversidad de México”.

