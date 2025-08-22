FBI allana la casa de John Bolton, exasesor y fuerte crítico de Donald Trump

La policía federal de Estados Unidos (FBI) allanó el viernes la casa de John Bolton, exasesor de seguridad nacional durante el primer mandato de Donald Trump y convertido luego en un ferviente crítico del expresidente.

Agentes del FBI entraban y salían en la madrugada de este viernes de la casa del ex alto funcionario de la Casa Blanca, ubicada en un suburbio de Washington, según observó un periodista de AFP.

“Nadie está por encima de la ley”

“NADIE está por encima de la ley… Los agentes del FBI están en una misión”, escribió en X el director del FBI, Kash Patel, estrecho aliado de Trump, sin especificar a qué caso se refería.

En enero, tras su regreso a la Casa Blanca, el mandatario republicano firmó una orden ejecutiva acusando a Bolton de revelar información sensible durante su periodo como asesor (2018-2019).

Sin protección del Servicio Secreto

Trump también lo despojó de la protección del Servicio Secreto, le retiró acceso a datos de seguridad e inteligencia y lo llamó “idiota”.

Bolton, blanco de Irán

Bolton había denunciado ser blanco de un complot de Irán para asesinarlo entre 2021 y 2022, como venganza por la muerte del general Qasem Soleimani, asesinado en un ataque con drones ordenado por Trump en 2020.

Carrera política y ruptura con Trump

Bolton, republicano de 76 años y reconocido por su espeso bigote, ganó notoriedad internacional como embajador ante la ONU bajo George W. Bush, durante la guerra de Irak.

Tras dejar la Casa Blanca, se convirtió en un abierto opositor a Trump y recientemente criticó la cumbre del expresidente con Vladimir Putin en Alaska.