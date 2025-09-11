FBI comparte imágenes de una persona de interés con posible relación al asesinato de Charlie Kirk

Tras el ataque a Charlie Kirk el 10 de septiembre durante un evento al aire libre en Utah Valley University, autoridades locales y nacionales continúan sus esfuerzos por dar con el perpetrador.

Recientemente, el FBI anunció que estaría dando una recompensa de hasta 100,000 dólares por información con respecto a la identidad del tirador.

Evidencias encontradas tras el asesinato

Alrededor de las 6:30 am de este 11 de septiembre, se encontró un rifle de cerrojo de alta potencia Mauser .30-06 que habría sido importado, el arma fue encontrada en un bosque cercano al lugar de los hechos junto con rastros dejados por el posible tirador.

De igual forma, se han dado a conocer imágenes de una persona que comparte características similares a las observadas en videos donde se logra ver al tirador en un techo del campus universitario.

Sin embargo, no se ha compartido mayor información relacionada al caso, pues una conferencia programada para este 11 de septiembre ha sido cancelada debido a avances importantes para la investigación del caso.

Reacciones públicas tras el asesinato de Charlie Kirk

Múltiples figuras políticas estadounidenses han salido a dar su pésame a la familia de Kirk, mientras que otros han dado comunicados respetando la memoria de Kirk, como es el caso de la directora del Departamento de Inteligencia de EU, Tulsi Gabbard, quien en una publicación de X/Twitter dijo:

“Charlie Kirk fue verdaderamente una persona única. Un alma amable, amorosa y valiente que vivió lo que predicaba. Su opinión de que nuestras diferencias políticas, sociales y espirituales deberían debatirse libremente y con respeto era algo que practicaba todos los días: una encarnación viva de la visión que nuestros fundadores tenían para nuestro país.”

De igual forma, personas que habían debatido anteriormente con Kirk han compartido su shock sobre lo sucedido, como es el caso del influencer Dean Withers, un joven de 21 años quien había debatido anteriormente con Kirk en un video publicado el año pasado, quien dio a conocer durante un video que:

“No debería sorprenderte cuando te digo que creo que Charlie Kirk era una mala persona. He dejado eso muy claro durante el último año. Pero ¿eso significa que creo que merece perder su vida? No.”

En el mismo video, Withers afirma que, tras enterarse del fallecimiento de Kirk, se sintió devastado llegando incluso a llorar, afirmando que la violencia con armas siempre será horrenda, vil y aberrante.