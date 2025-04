FBI detiene a jueza por proteger a migrante mexicano

Este viernes 25 de abril de 2025, el FBI arrestó a la jueza del Tribunal de Circuito del Condado de Milwaukee, Hannah Dugan, bajo cargos de obstrucción de una operación federal de inmigración.

La jueza es acusada de ayudar a Eduardo Flores Ruiz, un inmigrante mexicano sin documentación legal, a evadir la detención por parte de agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante una audiencia judicial el 18 de abril.

Según la declaración jurada del FBI, Dugan se mostró visiblemente molesta por la presencia de agentes de ICE en el tribunal y calificó la situación de “absurda”.

Posteriormente, condujo a Flores Ruiz y a su abogado a través de una puerta de jurado, normalmente reservada para personal autorizado, permitiéndoles salir del edificio sin ser detectados.

Judge Hannah Dugan seen fleeing the Milwaukee Federal court house with her attorney, following her arrest for obstructing ICE.

