FBI revela dónde y cómo fue capturado en México Ryan Wedding, “el Pablo Escobar moderno”

En un operativo de alta inteligencia coordinado por el FBI, la DEA y autoridades de México, el exatleta olímpico canadiense Ryan James Wedding, apodado el “Pablo Escobar moderno”, fue capturado la noche del jueves 22 de enero en la Ciudad de México, revelaron este viernes las autoridades estadounidenses.

Wedding, quien participó en los Juegos Olímpicos de Salt Lake City 2002, era buscado por liderar una organización criminal transnacional dedicada al tráfico de toneladas de cocaína desde Colombia hacia Estados Unidos y Canadá, utilizando a Los Ángeles como centro de distribución y manteniendo una alianza estratégica con el Cártel de Sinaloa.

La detención fue confirmada este viernes 23 de enero de 2025 por el director del FBI, Kash Patel, quien destacó que el arresto es el resultado de una investigación de más de dos años.

En el operativo conjunto en el que fue capturado Ryan Wedding también se logró el decomiso de los siguientes narcóticos:

Más de 2,300 kg de cocaína

44 kg de metanfetamina

44 kg de fentanilo

8 armas de fuego decomisadas

Más de 55 millones de dólares en bienes ilícitos.

Tras su captura en la capital mexicana, Wedding fue trasladado bajo estrictas medidas de seguridad para enfrentar cargos federales en la fiscalía de Los Ángeles. Las autoridades señalaron que su red criminal representaba una amenaza directa a la seguridad pública en toda Norteamérica por el alto calibre de sus operaciones.

FBI agradece a México la colaboración para capturar a Ryan Wedding

Durante la rueda de prensa, Patel agradeció profundamente la colaboración del gobierno de México y del presidente Donald Trump para localizar a uno de los fugitivos más peligrosos del mundo.

La organización de Wedding no solo traficaba narcóticos, sino que también está vinculada a múltiples homicidios y actos de violencia extrema para proteger sus rutas de distribución.

Únete a nuestro canal de WHATSAPP TRIBUNA DE MÉXICO

Síguenos en nuestra cuenta de FACEBOOK TRIBUNA DE MÉXICO