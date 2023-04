Exhibe FBI video de secuestro a estadounidense en Tepatitlán, Jalisco

Uno nuevo caso de secuestro de estadounidenses se da en Jalisco y México: se trata de Mónica de León Barba de 29 años de edad, quien vivía al norte de Carolina, Estados Unidos, y quien según el FBI (Oficina Federal de Investigación) de ese país, fue secuestrada en Tepatitlán, Jalisco, el pasado 29 de noviembre del 2022.

Mediante un video difundido en sus redes sociales oficiales, el FBI exhibió el momento en el que la ciudadana estadounidense habría sido secuestrada cuando caminaba por la banqueta de ese municipio jalisciense, mientras paseaba a su perro con una cuerda.

El informe explica que León Barba fue interceptada por tres vehículos, quienes posteriormente, se dieron a la fuga en esa región de los Altos de Jalisco.

#BREAKING: This video shows Monica DeLeon Barba moments before her kidnapping in Tepatitlán, Jalisco, Mexico, while walking with her dog on Nov. 29, 2022. The 1st half of the video depicts Monica walking with her dog. The 2nd half shows 3 vehicles fleeing after her kidnapping. pic.twitter.com/K1ulV99jeu

— FBI SanFrancisco (@FBISanFrancisco) April 13, 2023