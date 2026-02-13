FDA aprueba Optune Pax: el primer dispositivo innovador para combatir el cáncer de páncreas

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de los Estados Unidos ha marcado un hito histórico al aprobar el dispositivo Optune Pax, la primera modalidad terapéutica de su tipo en casi tres décadas diseñada específicamente para el cáncer de páncreas localmente avanzado.

Este sistema, desarrollado por la empresa Novocure, utiliza tecnología de campos de tratamiento de tumores (TTFields), los cuales consisten en campos eléctricos de baja intensidad que interrumpen físicamente la división de las células cancerosas.

LEE MÁS: La obsesión de la Generación Z por la vida saludable dispara riesgos de salud mental

A diferencia de las terapias tradicionales, este dispositivo es portátil y no invasivo, permitiendo que los pacientes reciban tratamiento continuo en su hogar mientras realizan sus actividades cotidianas.

La aprobación se sustenta en los resultados del estudio clínico PANOVA-3, donde se demostró que la combinación de Optune Pax con quimioterapias estándar como gemcitabina y nab-paclitaxel mejora significativamente la supervivencia de los pacientes.

El ensayo, que incluyó a 571 adultos, reveló que aquellos que utilizaron el dispositivo lograron una mediana de supervivencia de 16.2 meses, frente a los 14.2 meses obtenidos solo con quimioterapia.

Además, se observó una mejora relevante en el tiempo transcurrido hasta la progresión del dolor, brindando no solo más tiempo de vida, sino una mejor calidad de la misma.

Innovación y manejo del tratamiento en casa

El funcionamiento de Optune Pax se basa en la aplicación de parches adhesivos aislados eléctricamente sobre el abdomen del paciente, conectados a un generador de campo.

Este sistema está diseñado para ser utilizado de forma constante, y los pacientes reciben capacitación directa para gestionar el equipo, recargar baterías y cambiar los parches al menos dos veces por semana.

Según la FDA, el dispositivo recibió la designación de Dispositivo Innovador (Breakthrough Device) en diciembre de 2024, acelerando su llegada a quienes enfrentan esta agresiva enfermedad.

A pesar de ser una terapia física, los efectos secundarios reportados se limitaron principalmente a reacciones cutáneas leves en la zona donde se colocan los parches, sin aumentar la toxicidad sistémica de los fármacos.

Con esta autorización, la comunidad médica cuenta ahora con una herramienta poderosa que extiende la atención oncológica más allá del entorno hospitalario, ofreciendo una opción no invasiva para una de las formas de cáncer más difíciles de tratar.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO

Síguenos en Facebook, nos encuentras como Tribuna de México