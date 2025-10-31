Vizz, las gotas aprobadas por la FDA que restauran la visión cercana sin necesidad de cirugía ocular

La Food and Drug Administration (FDA) de Estados Unidos autorizó el uso de Vizz, un colirio desarrollado por Lenz Therapeutics que ofrece una alternativa no quirúrgica para tratar la presbicia o “vista cansada” en adultos.

Con un solo uso al día, este medicamento promete mejorar la visión de cerca hasta por 10 horas, al tiempo que brinda nuevas posibilidades en salud visual para millones de personas.

Vizz, un paso hacia una nueva era en la salud visual

La aprobación de Vizz marca un hito en el tratamiento de la presbicia. Esta condición, que afecta progresivamente la capacidad de enfocar objetos cercanos, especialmente a partir de los 45 años, ha sido hasta ahora tratada principalmente con gafas de lectura, lentes de contacto multifocales o cirugía refractiva.

El colirio utiliza aceclidina al 1.44 %, una molécula que actúa contrayendo la pupila mediante efecto miótico, generando un efecto estenopeico que amplía la profundidad de foco y mejora la nitidez de la visión cercana sin depender de una modificación del músculo ciliar.

Los ensayos clínicos de fase 3, conocidos como ‘Clarity 1’, ‘Clarity 2’ y ‘Clarity 3’, evaluaron la seguridad y eficacia de esta estrategia farmacológica.

Los resultados muestran que el efecto comienzó en aproximadamente 30 minutos tras la instilación y se prolongó hasta 10 horas con una sola dosis diaria.

Aunque se presenta como una opción no invasiva, los especialistas advierten que Vizz debe entenderse como una solución transitoria más que una cura de la presbicia.

Su acción está orientada a casos de presbicia inicial (por ejemplo, uno a una y media dioptrías), y puede presentar limitaciones en condiciones de poca luz o durante conducción nocturna debido a la pupila contraída.

Los efectos secundarios más comunes, descritos en los ensayos, fueron irritación ocular, visión tenue, cefalea, así como posibilidad de visión lejana comprometida en entornos oscuros.

La aprobación del colirio Vizz representa una nueva opción terapéutica prometedora para la presbicia, que podría transformar la forma en que se aborda la visión cercana en adultos.

No obstante, su integración al mercado latinoamericano y mexicano estará sujeta a regulaciones y adaptaciones, y su uso debe considerarse complementario al asesoramiento especializado.