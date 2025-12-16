FDA avala píldora para aumentar la libido en mujeres posmenopáusicas y abre debate en salud sexual

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) autorizó la expansión de la indicación de un medicamento que busca aliviar el trastorno de deseo sexual hipoactivo (HSDD) en mujeres posmenopáusicas.

Esta decisión representa un avance en la atención de la salud sexual femenina en una etapa de la vida históricamente subatendida por la investigación médica y la industria farmacéutica.

El anuncio dado el pasado 15 de diciembre por la FDA informa sobre la ampliación de la aprobación del medicamento flibanserin, comercializado bajo el nombre Addyi, para incluir a mujeres menores de 65 años que han atravesado la menopausia y presentan bajo deseo sexual, una condición que puede afectar significativamente la calidad de vida y las relaciones personales.

Hasta ahora, este fármaco estaba aprobado únicamente para tratar el trastorno del deseo sexual hipoactivo (HSDD) en mujeres premenopáusicas, una condición clínicamente definida que provoca angustia y dificulta la intimidad.

Con la nueva indicación, se convierte en el primer y único tratamiento oral no hormonal aprobado para este fin en mujeres posmenopáusicas.

¿Cómo funciona la píldora para aumentar libido aprobada por la FDA?

El medicamento actúa sobre neurotransmisores cerebrales que están implicados en la regulación del deseo sexual, sin intervenir directamente en los niveles hormonales propios de la menopausia. Esto lo distingue de otros tratamientos que dependen de terapias hormonales tradicionales.

Los ensayos clínicos que sustentaron la decisión mostraron un aumento moderado pero significativo del deseo sexual en comparación con placebo, además de una reducción de la angustia asociada a la falta de libido.

Sin embargo, no es un tratamiento universal: expertos subrayan que la sexualidad femenina es multifactorial y que este fármaco forma parte de un enfoque integral que incluye evaluación médica y apoyo psicológico.

Entre los efectos adversos más comunes reportados figuran náuseas, somnolencia, mareos y dolor de cabeza, por lo que su uso debe ser prescrito y vigilado por un profesional de la salud.

Salud sexual en la menopausia, un aspecto clave de bienestar

La menopausia conlleva cambios biológicos que pueden afectar el deseo sexual, la energía, el estado de ánimo y la salud emocional de millones de mujeres en todo el mundo.

Sin embargo, la atención médica tradicional ha centrado sus esfuerzos en síntomas como sofocos, sudoración nocturna o cambios hormonales, dejando en segundo plano la salud sexual.

Especialistas en salud femenina han destacado la importancia de abordar de manera integral la vida sexual y emocional de las mujeres en esta etapa, argumentando que la falta de deseo sexual puede ser un factor que impacte el bienestar general tanto como otros síntomas físicos de la menopausia.

La decisión de la FDA no solo representa un paso importante en la disponibilidad de opciones terapéuticas, sino también un reconocimiento del derecho de las mujeres a recibir tratamientos seguros y eficaces dirigidos a su salud sexual en todas las etapas de la vida.