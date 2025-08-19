FDA advierte sobre camarones contaminados de Great Value; revisa si los compraste en Walmart

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) lanzó una advertencia sobre algunos lotes de camarones contaminados Great Value, importados desde Indonesia por la empresa PT. Bahari Makmur Sejati (BMS Foods) y distribuidos en tiendas Walmart.

De acuerdo con la autoridad sanitaria, los productos habrían sido procesados en condiciones insalubres, lo que podría haber generado contaminación con cesio-137, un radioisótopo que puede incrementar el riesgo de cáncer con una exposición prolongada.

¿Qué camarones de Walmart podrían estar contaminados?

La advertencia aplica a bolsas de camarón crudo congelado Great Value White Vannamei de 2 libras, con los siguientes lotes y fechas de caducidad:

Lot code: 8005540-1 – Best by: 15 de marzo de 2027

Lot code: 8005538-1 – Best by: 15 de marzo de 2027

Lot code: 8005539-1 – Best by: 15 de marzo de 2027



Estados donde se venden los camarones contaminados Walmart

Los camarones contaminados Great Value fueron distribuidos en Walmart de los siguientes estados:

Alabama, Arkansas, Florida, Georgia, Kentucky, Luisiana, Misuri, Misisipi, Ohio, Oklahoma, Pensilvania, Texas y Virginia Occidental.

La FDA recomendó a los consumidores que si compraron alguno de estos lotes, no lo consuman y lo desechen de inmediato. También pidió a distribuidores y minoristas retirarlos de la venta.

Riesgos para la salud

Si bien los niveles de cesio-137 encontrados (68 Bq/kg) están por debajo del límite de intervención (1,200 Bq/kg), la exposición prolongada puede provocar daños en el ADN y aumentar el riesgo de desarrollar cáncer.

En caso de sospecha de consumo de los camarones contaminados de Walmart, se recomienda acudir al médico para recibir orientación.

Investigación de la FDA

La FDA y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) siguen investigando la cadena de suministro. Además, incluyeron a PT. Bahari Makmur Sejati en una alerta de importación, que bloquea el ingreso de más productos de la empresa a Estados Unidos hasta que resuelva las irregularidades detectadas.

La agencia anunció que continuará publicando actualizaciones conforme avance la investigación.

