Fecha de pago de las pensiones ISSSTE febrero 2026: Calendario oficial y depósitos

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) ha confirmado la fecha de pago de las pensiones correspondiente al mes de febrero de 2026.

Según el calendario oficial de la dependencia, los beneficiarios verán reflejado su depósito el próximo viernes 30 de enero de 2026. Esta medida busca que los adultos mayores cuenten con su recurso de manera anticipada al inicio del mes corriente, facilitando la administración de sus gastos personales y del hogar en todo México.

El proceso de dispersión se realizará de forma automática en las cuentas bancarias que los jubilados y pensionados registraron al momento de realizar su trámite. Es fundamental que los beneficiarios del ISSSTE sepan que no es necesario acudir a las oficinas del instituto para recibir este pago, ya que el sistema de transferencia electrónica garantiza que el dinero esté disponible desde las primeras horas de la fecha señalada. Este pago corresponde al segundo periodo del año 2026.

Para este mes de febrero, el monto de la Pensión ISSSTE se mantiene conforme a las cuotas vigentes, recordando que cualquier ajuste anual suele verse reflejado tras la actualización de la UMA (Unidad de Medida y Actualización).

Las autoridades recomiendan a los adultos mayores acudir a los cajeros automáticos en días posteriores al depósito o realizar sus compras directamente con tarjeta bancaria para evitar aglomeraciones y prevenir posibles incidentes de seguridad en las sucursales.

Contexto y antecedentes de los pagos a jubilados del ISSSTE

Es importante destacar que, históricamente, el ISSSTE suele realizar sus depósitos el último día hábil del mes anterior al que se paga. En comparación con la Pensión IMSS, que generalmente deposita el primer día hábil de cada mes, los beneficiarios del ISSSTE cuentan con la ventaja de recibir su sustento con unos días de antelación.

Durante el año 2025, esta logística permitió un flujo constante en la economía de los pensionados, y para este 2026, el Gobierno de México ha reiterado el compromiso de mantener la puntualidad en los calendarios oficiales para evitar contratiempos en este sector vulnerable de la población.

