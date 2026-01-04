Estas son las fechas clave del regreso de BTS: gira y nuevo disco

La agrupación surcoreana de K-pop BTS confirmó que publicará fechas de su nueva gira mundial el 14 de enero de 2026, según informó su agencia BigHit Music a través de sus canales oficiales. En México se espera conocer esa información desde el 13 de enero a las 9:00 AM (hora del centro) una vez que se liberen los detalles para el público internacional.

BTS regresará a la escena musical este año después de casi cuatro años de pausa, tiempo durante el cual sus integrantes cumplieron con el servicio militar obligatorio en Corea del Sur. Esto marcó una pausa en las actividades del grupo como unidad completa, que ahora se prepara para retomar actividades colectivas.

La misma comunicación de BigHit Music adelantó que el grupo lanzará un nuevo álbum con 14 canciones, en las cuales todos los integrantes participaron, y que se podrá preordenar a partir del 15 de enero por Weverse. El lanzamiento musical está programado para el 20 de marzo de 2026, con disponibilidad en México desde la noche del 19 de marzo.

Aunque aún no se han publicado las ciudades ni las fechas específicas del tour mundial, los fans mexicanos mantienen la expectativa de que BTS incluya presentaciones en México, como ocurrió en eventos anteriores y como han especulado en redes y búsquedas.

El regreso del grupo —formado por RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook— también coincide con un renovado interés global en su música, tras años de proyectos individuales y preparación de este nuevo ciclo como banda completa.