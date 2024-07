Fórmula 1: ¿A qué hora y dónde se verá el Gran Premio de Hungría? Aquí te lo decimos

El Gran Premio de Hungría 2024 está por celebrarse como la decimotercera carrera de la temporada de Fórmula 1. Sergio ‘Checo’ Pérez, piloto mexicano de Red Bull, enfrenta esta competencia con la necesidad de lograr un buen resultado antes del receso veraniego. En paralelo, la contienda por desbancar a su compañero de equipo, Max Verstappen, se vuelve cada vez más feroz.

El Gran Premio de Hungría 2024, la decimotercera prueba del calendario de Fórmula 1, se acerca con expectativas elevadas. Del viernes 19 al domingo 21 de julio, el Circuito de Hungaroring en Mogyoród será el epicentro de la competencia, donde los equipos Red Bull, Ferrari, McLaren y Mercedes continuarán su encarnizada batalla por el campeonato mundial.

Las sesiones de prácticas libres comenzarán el viernes 19 de julio, con la primera sesión a las 5:30 horas y la segunda a las 9:00 horas, ambos horarios del Centro de México.

Back-to-back again! 🤜🤛

We have two races left before the summer break, and our first one takes us to Budapest for the Hungarian Grand Prix 😍#F1 #HungarianGP pic.twitter.com/bbLzkXy4Bo

